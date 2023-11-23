الصحة الفلسطينية: 200 جريح محاصرون في المستشفى الإندونيسي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إن هناك نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة اكدت أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرةالي سقوط عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وذكر مصدر مسؤول بالمستشفى الإندونيسي قائلا : نقوم بنقل الجثث بأنفسنا وهذا يفوق قدرة الإنسان على التحمل.

وأضاف : الوضع الذي نعيشه مأساوي ولا يمكن وصفه وهناك جثث في الأقسام والاحتلال دمر الطاقات البشرية والإداريةللمستشفى ما أخرجه عن الخدمة

وأشار المسؤول الطبي بالمستشفي انه تم إجلاء 100 جريح و100 مرافق في حافلتين.