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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

صدى البلد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم جمال حسان (44 عاما)، وعاطف سليمان عبيات من منطقة العبيات شرق بيت لحم، وإبراهيم محمد الخمور (28 عاما) من مدينة بيت جالا غربا، وحمزة خالد عياد (19 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 مواطنا من مخيم العروب، وفتشت عددا من المنازل.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت 15 مواطنا هم: عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد ابو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد احمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في المخيم، وألحقت بمحتوياتها أضرارا جسيمة، عرف منها منزل أمين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل هاني جعارة، وعبد الحي جوابرة، وخضر الشريف، وعبد الكريم جوابرة، إضافة إلى مداهمة مسجد عمر بن الخطاب.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطق المحول، وقامت بتحطيم أبواب بعض المحال التجارية، وفتشت مخرطة تعود للمواطن بسام زيتون، كما قامت بتفتيش منزل المواطن محمد أبو عيشة في منطقة المحاور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف منها منزل مدير مستشفى دورا الحكومي الدكتور محمد ربعي، كما قامت برفع علم دولة الاحتلال على أحد المباني السكنية في البلدة.

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