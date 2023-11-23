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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: قصفنا مئات الأهداف التابعة لحماس في غزة

صدى البلد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته قامت بالهجوم على ما يقرب من 300 هدف لحركة "حماس"، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومخازن أسلحة، خلال يوم.


وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، نشر عبر قناته على تطبيق "تلجرام"، أنه "خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تمت مهاجمة الأهداف من الجو، في اليوم الأخير، بما في ذلك مقر العمليات، وأنفاق قتالية تحت الأرض، بالإضافة إلى مستودعات ومواقع تصنيع للعبوات الناسفة ومواقع إطلاق مضادات للدبابات".

وأضاف البيان: "تم القضاء على عدد من الخلايا الإرهابية،عن بعد، بواسطة الطائرات والدبابات، خلال معارك شمالي قطاع غزة، بتوجيه من مقاتلي لواء جولاني".

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