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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد في الشتاء؟.. خطوات فعالة حافظوا عليها

الوقاية من نزلات
الوقاية من نزلات البرد

تتزايد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا مع الدخول في فصل الشتاء، عند الكبار والصغار ، وتكثر المشكلات الصحية عند الكثيرين ، بسبب التغيرات الجوية وبرودة الطقس.. لذلك نقدّم بعض الخطوات الفعالة للوقاية من نزلات البرد  وفقا لموقع medicoverhospitals

 

خطوات للوقاية من نزلات البرد :


اتباع نظام غذائي صحي ، فتعزيز المناعة يبدأ، بتناول أطعمة صحية التي يحتاج إليها الجسم كالفواكه والخضروات المتنوعة، خاصة المليئة بفيتامين سي كالبرتقال والكيوي والجوافة أو الفلفل الحلو وأيضا الرمان المليء بمضادات الأكسدة, لأنها تحتوي على مصدر رائع للفيتامينات وكذلك العسل، وهو محارب لبعض أنواع البكتيريا.

أيضا تناول الأطعمة البروتينية كالدجاج والغنية بالألياف كالعدس والتفاح أو مصادر الكربوهيدرات كخبز الحبوب الكاملة, وأطعمة تمد الجسم بأهم العناصر التي يحتاجها، وتقوي المناعة، ويمكن أيضا تناول المكملات الغذائية والفيتامينات كالزنك وفيتامين دال، ولكن تحت إشراف طبيب.


أخذ قسط كافٍ من النوم والذي يجب أن يتراوح عدد ساعاته بين 6 و8 ساعات يوميا على الأقل. 
وأثبتت الدراسات أن جسم الإنسان يفرز هرمون “النمو في فترة الليل وهذا الهرمون يساعد الإنسان في النمو وأيضًا في تحفيز مناعة الجسم.


يجب الابتعاد عن الضغط العصبي وممارسة التأمل والرياضة وقراءة الكتب والسماع للموسيقي وتحسين الحالة النفسية، فتعرض الشخص للتوتر والضغط المستمر أو تعرضه الدائم للأرق بسبب القلق والاكتئاب يجعله يتعرض بسهولة لنزلات البرد فتدهور حالته النفسية ينقص مناعته لذا
الابتعاد عن الضغط النفسي يساعد الإنسان على تقوية مناعته.


من المصادر الرئيسية لضعف المناعة التدخين  المباشر أو السلبي  فهو سبب لضعف الجهاز التنفسي فالمناعة تهاجم الفيروسات عند الإصابة بنزلات البرد لذا يجب الإقلاع عن التدخين او الحد من كميته.


يفضل استخدام السشوار للوقاية من البرد قيام وتنشيف الشعر بالسشوار للوقاية من البرد بعد الاستحمام بدلا من تركه ليجف في الهواء ليتجنبوا الإصابة بنزلات البرد الحادة، والاهتمام بارتداء الملابس المناسبة للطقس فيجب في فصل الشتاء الحرص علي ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التعرض المباشر للهواء والبرد خصوصا بعد أخذ حمام ساخن.


ينصح بممارسة الرياضة بشكل مستمر بمعدل 5 مرات أسبوعيا من 40 لـ60 دقيقة يساعد الجسم علي تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الأكسجين في الدم ووصوله بشكل سليم لكل الجسم ما يساعد على تقوية المناعة.

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