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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استعد قبل الإجازة| تعرف على حالة الطقس حتى الأحد.. شبورة مائية ونشاط للرياح| تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

متابعة الحالة الجوية أمر حيوي لكثير من الناس، خصوصًا في مصر حيث يلعب الطقس دورًا بارزًا في حياتهم اليومية. ومن المهم أن نفهم كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة، لذا سنقدم نظرة وافية حول حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد 26 نوفمبر 2023، باستناد إلى تحليلات دقيقة تقدمها خبراء الأرصاد الجوية. وسيشمل التقرير تفاصيل مهمة تساعد الأفراد والجهات المختصة على التخطيط بشكل أفضل لأنشطتهم ومواعيدهم خلال هذه الفترة، مما يسهم في تعزيز الوعي والاستعداد لأي تغيرات جوية محتملة.

حالة الطقس حتى 24 نوفمبر

الخميس 23 نوفمبر

وساد طقس معتدل الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة في جنوب سيناء، ومائلًا للبرودة ليلاً على أغلب المناطق.
 

الطقس الأرصاد الجوية نوفمبر القرارات القاهرة الامطار

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