رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية تشارك في اجتماع اتحاد الغرف العالمي بباريس

شاركت ريم صيام، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة العالمية، ممثلة عن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي بباريس، تحت قيادة الرئيس المنتخب الجديد رفعت أوغلو.

و تناول الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الفرنسية- باريس- عددا من المواضيع ذات الصلة بتوسيع نطاق الدعم للغرف لمساعدة الشركات الصغيرة على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال الوصول إلى سلاسل الإمداد العالمية، ةالتوسع في استخدام الأدوات الرقمية لتعزيز سلامة أنظمة المنشآت، وتشجيع اعتماد معايير التجارة الرقمية وتقنيات التجارة القابلة للتشغيل البيني لخفض تكاليف المعاملات للشركات الصغيرة، وتقديم أفضل أدوات بناء القدرات والأدوات لمساعدة الشركات على تبني ممارسات الأعمال المستدامة بغض النظر عن حجمها أو قطاعها أو موقعها.

بالإضافة إلى تسهيل الوصول المعزز للشركات الصغيرة إلى التمويل لتمكينها من التجارة ودعم التحول الأخضر، وتوسيع نطاق مبادرات الغرف لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وبحث إمكانية تكوين كيان خاص بها تحت مظلة غرف التجارة العالمية.

هذا وقد تناول الاجتماع أيضا بحث الترتيبات الأخيرة لجناح غرف التجارة العالمية داخل مؤتمر المناخ COP28 في دبي، والمقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بكونجرس الغرف العالمي المقرر انعقاده سبتمبر 2025 في أستراليا.

يذكر أن ريم صيام أول مصري يتم انتخابه في مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي في تاريخه.