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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستعد لشن هجوم على جنوب قطاع غزة بزعم اختباء حماس به

صدى البلد

أفادت موقع “ واللا” العبري ، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على جنوب قطاع غزة بمزاعم أن قيادات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تختبيء هناك.

وأضاف "واللا" أنه استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الواردة من الشاباك والجيش الإسرائيلي والقيادة الجنوبية يستعد الجيش للمناورة البرية في جنوب القطاع.

ودفعت اسرائيل بالقوة سكان شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة بفعل القصف والمجازر وهدم البيوت . 

ويتواجد في جنوب قطاع غزة آلاف السكان النازحين .

وحذرت الولايات المتحدة حليفتها اسرائيل من مغبة اقتحام تلك المنطقة خشية سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المدنيين .

وذكر الموقع العبري أن الجيش يستعد لمواصلة العمليات في جنوب قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار. مسؤولون عسكريون زعموا أن قادة حماس يختبئون في مخابئ تحت الأرض في جنوب قطاع غزة، مما يلزم القوات بالوصول إلى هناك.

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