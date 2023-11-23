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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 طنا من الفاكهة غير الصالحة للاستهلاك خلال حملات رقابية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية ووحدة التصلب المتعدد بمستشفى ديرب نجم

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين بلبيس بحملة برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (٢٣٠١٦) جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لثلاجة تجميد فواكه بناحية المهندسين العرب – مركز بلبيس لحيازته سلع غذائية غير مدون عليها أي بيانات تاريخ انتاج وصلاحية وتم التحفظ على ٢٠ طن فاكهه (مانجو وجوافه) وعدم امساك سجل الحركة الخاص بالثلاجة.

كما تم تحرير تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم ملك المواطن ص .م .ش لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات وتم تحرير تقرير مخالفه ضد صاحب مخبز بلدى مدعم ملك المواطن أ .م .ع بقرية القبة لعدم نظافة المعجن وأدواته.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التصلب المتعدد التموين الحملات التموينية والرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملات التموين صحة الشرقية

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