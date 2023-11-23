أمراض جلدية ونفسية.. الأونروا تحذر من أضرار جسيمة في غزة

قالت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الاكتظاظ والظروف غير الصحية في غزة يؤديان إلى انتشاركبير للأمراض لا سيما التنفسية والجلدية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلىجنوبه يقطنون داخل 156 مركزا.

وقال الناطق باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة في بيان رسمي ، اليوم الخميس، إن "الأونروا"، هي الجسم الوحيدالمتماسك في قطاع غزة والذي يقوم بتوزيع المساعدات على النازحين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن 108 موظفين لدى الوكالة استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهو الرقم الأكبر في تاريخالأمم المتحدة، إذ لم يحدث أن فقدت مثل هذا العدد خلال هذه الفترة.