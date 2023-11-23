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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. وفد الجامعة العربية يتوجه إلى معبر رفح لإيصال المساعدات لـ غزة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أعلنت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن وفدا رفيع المستوى برئاستها وعضوية عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للجامعة العربية من الوزراء المفوضين والمستشارين مسؤولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، سيتوجه غدا الجمعة إلى معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقرة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر المعبر، وذلك مواصلة لجهود جامعة الدول العربية وتنفيذاً لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط.


ووجهت السفيرة أبو غزالة، في تصريح اليوم الخميس، الشكر إلى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على مبادرتها لإيصال تلك المساعدات لقطاع غزة مع وفد جامعة الدول العربية الذي يأتي تأكيداً على الاهتمام المصري بدعم العمل الاجتماعي الإنساني العربي المشترك، ومواصلة للجهود المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى تفضل الوزيرة أيضاً بمشاركة وفد جامعة الدول العربية بإعداد وتجهيز قافلة المساعدات من مقر الهلال الأحمر المصري يوم 16 نوفمبر الجاري، مشيدة بالدور الهام للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.


كما وجهت السفيرة أبو غزالة الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على جهوده من خلال المجلس الوزاري، لتقديم الدعم الصحي لأهالي قطاع غزة ،مؤكدة على تعاون مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بصفتهما المجلسين المعنيين ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وحرص الوزراء العرب على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحية والاجتماعية في قطاع غزة بشكل خاص، وفي الدول العربية بشكل عام.


وأوضحت أنه من المنتظر بعد أن يقوم وفد جامعة الدول العربية بالتعاون مع الوزيرة نيفين القباج بمتابعة إجراءات إيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، القيام بزيارة للجرحى في مستشفى العريش، تعبيراً عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة.


وأعربت "أبو غزالة" عن حزنها العميق لما وصل إليه الحال في قطاع غزة، والذي وصفته "بأنه يتعدى أي كارثة إنسانية شهدها التاريخ"،إضافة إلى الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب ،مشيرة الى أن العالم شهد دمارا شاملا للبنية التحتية وتوقفا شبه الكامل للحياة في القطاع ،مؤكدة على ضرورة استمرار إيصال المساعدات لأهالي غزة قدر الإمكان.


ودعت"أبو غزالة" إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحياة، وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكافة المبادئ والأعراف، ووفقاً للكتب السماوية.


وشددت أبو غزالة،في ختام تصريحها، على مواصلة جامعة الدول العربية من خلال قطاعها الاجتماعي العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، معربة عن أملها في التوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيل على القطاع، وتوقف هذه المأساة الإنسانية والنزيف المستمر.
 

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