تطور جديد في حبس محمد رمضان سنة لترويجه أخبارا كاذبة

قال أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، إن الحكم الصادر بالحبس عام ضد موكله في اتهامه بترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير، غيابي أول درجة، ولم يعد نهائيًا.

وأكد الجندي أنه عقب صدور الحكم تقدم بالطعن عليه، ومن المقرر عقد جلسة الطعن الشهر المقبل.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس رمضان غيابيا، بعد اتهامه بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يتضمن تصريحات تتضمن ترويجًا لأخبار كاذبة عن قيام البنك المذكور بحجز أمواله.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة رمضان إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت له تهمة ترويج أخبار كاذبة، وذلك بعد نشره الفيديو المشار إليه.

وفي الفيديو، قال رمضان إن البنك المذكور قام بحجز أمواله، ورد عليه قائلًا: "أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

وأضاف رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة".

وعقب نشر الفيديو، أصدرت إدارة البنك بيانًا نفت فيه ما جاء في تصريحات رمضان، مؤكدة أن جميع أمواله في البنك سليمة، ولم يتم حجزها.