الملا: إنشاء أول بوابة رقمية للاستثمار في التعدين نقلة نوعية للقطاع

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان انشاء اول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات الي هذا القطاع و تطبيق التحول الرقمي الكامل ، مشيرا الي ان هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الإصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير أداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس طارق الملا بمقر هيئة الثروة المعدنية لمتابعة تقدم العمل بمشروع انشاء البوابة.

وتهدف البوابة الرقمية الاولي من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة و سريعة مما يعمل علي جذب المستثمرين بشكل اوسع من انحاء العالم بعد اطلاعهم رقميا علي الفرص الاستثمارية و التقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك المقرر طرحها علي البوابة الرقمية بعد اطلاقها تحقيقا لتيسير و سرعة اتخاذ القرار الاستثماري و ذلك علي غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل استراليا و كندا.

وخلال الاجتماع تابع الوزير مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف The MSA Group, Gold Pyramid Group, Spatial Dimension and New Smart Egypt، وهيئة الثروة المعدنية تقدم التنفيذ و الخطوات الجارية و خطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لاكمال مراحل التنفيذ ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة علي مستوي العالم .

ووجه الملا بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية والكوادر التى ستقوم بتشغيل المنصة علي التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر في هذا المجال ، كما أشار الي أهمية اتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين علي البوابة لتحقيق فعالية اكبر ، لافتا الي أهمية التسويق الجيد للبوابة الاستثمارية داخليا وخارجيا باعتبارها نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع .

حضر الاجتماع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و الدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية و المهندس احمد سعد مدير عام الاستثمار والتخطيط بقطاع التعدين بوزارة البترول والثروة المعدنية.