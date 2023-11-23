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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

55 لاعبا.. فيتوريا يختار قائمة المنتخب الأولية لكأس أمم أفريقيا

صدى البلد

اعلن الاعلامي اسلام صادق ، عن ضم ٥٥ لاعب في القائمة استعداد لامام افريقيا .

وكتب صادق من خلال حسابه فيس بوك :" 55 لاعبًا في القائمة الأولية لمنتخب مصر للمشاركة في آمم أفريقيا ".

استقر مسئولو الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إرسال قائمة المنتخب الأولية المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن يتم إرسال القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة بـ48 ساعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024. 

ويمتلك منتخبنا الوطني المصري، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل. 

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية: "المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو، والمجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق، والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا، والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا، والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا، والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

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