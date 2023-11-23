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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول رد فعل من محمد رمضان بعد قرار حبسه سنة

صدى البلد

روج الفنان محمد رمضان إلي حفلته الأخيرة في السعودية الشهر القادم عبر حسابه الشخصي انستجرام .


ونشر عبر خاصية الاستوري مقطع فيديو لموعد الحفل في الرياض خاصة مع إصدار حكم بحبسه سنة.


قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، بالحبس سنة (غيابي) على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

كان الفنان محمد رمضان قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم .. مستورة.

بينما كتب "رمضان" تعليقا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

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