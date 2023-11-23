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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء بيعه لأحد الأندية السعودية ..شاهد أول رد فعل من محمد صلاح

صدى البلد

تجاهل نجم ليفربول محمد صلاح  أنباء صحيفة ليفربول أيكو باحتمالية بيع محمد صلاح لأحد الأندية السعودية.

ونشر محمد صلاح صورة من الجيم عبر حساب الشخصي بموقع إنستجرام.

ما زال مستقبل محمد صلاح معلقا مع نادي ليفربول وسط اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

 

ونقلت صحيفة ليفربول أيكو قائلة:"يمكن القول إن قصة انتقال مهاجم ليفربول محمد صلاح إلى السعودية هي الأكبر من أي وقت مضى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الصيف الماضي، وتسبب عرض في اليوم الأخير بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي في حدوث فوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يكن المشجعون ووسائل الإعلام متأكدين من رد فعل ليفربول، ومع ذلك، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يرفض الريدز العرض، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن عودة النادي السعودي بعرض محسن بعد إغلاق النافذة الإنجليزية، حيث تزعم بعض التقارير أن العرض قد يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من أن الأمر لم يصل في النهاية إلى تلك المرحلة، إلا أن لديهم الآن فرصة جديدة لجلب اللاعب المصري الدولي إلى الدوري الأسرع نموًا في العالم".

 

وأضافت الصحيفة:"مع دخوله آخر 18 شهرًا من عقد محمد صلاح في أنفيلد ، ستكون كل الأنظار على صلاح وليفربول لمعرفة كيفية رد فعلهم خلال انتقالات يناير عندما يبدأ العام الجديد، لذلك، مع ما يقال، قمنا الآن بتجميع كل ما تم الإبلاغ عنه عن الرجل الرئيسي ليورجن كلوب قبل نافذة الشتاء".

 

خطة ليفربول الخاطئة

وفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، فإن تصميم ليفربول على التمسك بصلاح يمثل أولوية قصوى، وقد قيل له أن النادي لن يسمح للنجم بالمغادرة "تحت أي ظرف من الظروف"، ليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني أنهم مستعدون لعرض أكبر في حدود 200 مليون جنيه إسترليني، ولكن مع بقاء 12 شهرًا فقط على عقده في نهاية الموسم، فهذا يعني أنهم إما سيغرقون أو يسبحون بالقرارات، يصنعونها في هذه النافذة القادمة.

 

وفي حديثه على منصة البث المباشر Kick قبل بضعة أيام، قال: "في يناير أراه باقًا، بالتأكيد.. أراه باقًا، أرى محمد صلاح جزءًا من مشروع ليفربول بالتأكيد، لا شيء يمكن ذكره في ذلك.. لا أريد أن أذكر ذلك"، لا أعتقد أن أي شيء يمكن أن يحدث في فترة الانتقالات لشهر يناير.

 

في الوقت الحالي، رسالة ليفربول هي نفسها التي كانت لدينا في الصيف، ليفربول يريد الاعتماد على محمد صلاح، فهو لاعب حاسم للغاية بالنسبة لهم.

 

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