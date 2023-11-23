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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أبو عبيدة: كتائب القسام مستمرة في المواجهة وتقدم مقاومة بطولية

صدى البلد

قدم أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، آخر المستجدات حول الصراع الدائر، وسلط الضوء على صمود مقاتليهم وشرح بالتفصيل العمليات العسكرية الأخيرة ضد العدو الصهيوني.

 

أكد أبو عبيدة في خطاب له أن مقاتليهم مستمرون في التصدي للعدوان الصهيوني بلا هوادة. وذكر أن كتائب القسام استهدفت بنجاح 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل. وتشمل مجموعة المركبات المستهدفة ناقلات مدرعة ودبابات وجرافات، مما يعرض الجهود المتنوعة لمقاومتهم.

 

أكد المتحدث أن كتائب القسام مستمرة في إطلاق الصواريخ باتجاه أهداف مختلفة داخل الكيان الصهيوني، وتستمر في الضغط على قوات الاحتلال. وفي الـ 72 ساعة الماضية فقط، زعموا أنهم استهدفوا 33 مركبة عسكرية صهيونية، مما يؤكد التزامهم بالمقاومة.

 

أعلن أبو عبيدة عن تنفيذ عمليات نوعية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف قوات العدو. وأشار إلى حادثة محددة حيث تم استهداف مجموعة من جنود العدو في بيت حانون بعبوة ناسفة مضادة للأفراد، مما أدى إلى خسائر كبيرة.

 

احتفى أبو عبيدة بشجاعة وبطولات مقاتليهم، وقال إن مآثر المجاهدين في ساحة المعركة هي مصدر فخر للشعوب المحبة للحرية في جميع أنحاء العالم. واعترف بالقوة الغاشمة التي تواجهها المقاومة، واصفا إياها بـ"القوة الهمجية". 

 

قدم أبو عبيدة وصفا تفصيليا لمقاتل شجاع هاجم بمفرده ثمانية جنود شرق مستشفى الرنتيسي في حي الشيخ رضوان، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو.

 

أعلن أبو عبيدة أن كتائب القسام أحبطت بنجاح مخطط العدو لتحقيق نصر سريع في غزة، مع تمسك مقاتليها بمواقعهم. وأشار إلى أن العدو يخفي خسائره الحقيقية، مؤكدا صمود قوى المقاومة.

 

كشف أبو عبيدة في رسالة شديدة اللهجة أن قيادة العدو الخائف قررت نشر جنودها في عمق قطاع غزة. وروى هجومًا بالقنابل والأسلحة الرشاشة على ناقلة مدرعة للعدو، مما أدى إلى سقوط خمسة ضحايا من العدو يوم الثلاثاء.

 

ختم أبو عبيدة بالدعوة إلى تصعيد المواجهة ضد المحتل في كافة الأراضي الفلسطينية. كما حث إخوانهم في الأردن على تصعيد التحركات الشعبية ضد المحتل، وتعزيز الدعوة الأوسع للمقاومة في جميع أنحاء المنطقة.

 

أبو عبيدة كتائب القسام العدو الصهيونى

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