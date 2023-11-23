قيادي بحزب حماة الوطن : الرئيس السيسي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

أكد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المدافع الأول عن القضية الفلسطينية أمام العالم ، مشيرا إلي أن أحدا لا يستطيع المزايدة علي موقف الدولة المصرية التي تعتبر قضية فلسطين قضية أمن قومي.

وقال رشدان فى بيان صحفى له إن كلمة الرئيس بفعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين» عكست الموقف المصري بشأن ما يحدث في فلسطين، مؤكدا أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الأسابيع الماضية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال الرئيس السيسي خلال الفعالية : بذلت مصر جهودا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب، وذلك على كافة المستويات و قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولى، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأوضح رشدان، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت للعالم من المسئول عن تدهور الأوضاع وعكست دور مصر المحوري في المنطقة وحرصها علي ترسيخ السلام ودعمها اللا محدود للشعب الفلسطيني ووضعت العالم و مؤسسات المجتمع الدولي أمام مسئولياته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد رشدان علي أن الرئيس السيسي تمكن خلال الفترة الماضية من انتزاع مواقف دولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية، واتساع رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى، وحرص الأطراف الدولية على التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وقال رشدان إن الشعب المصري بجميع طوائفه يساند الرئيس السيسي في موقفه من قضية فلسطين مطالبا المجتمع الدولي والأمم الكبرى بالتصدي للإجرام الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنّه لا سلام حقيقي للمنطقة والعالم دون إعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.