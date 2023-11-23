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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انفراجة قريبة.. التموين تضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق | فيديو

صدى البلد

قال الكيميائي علاء يوسف سليم رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر للصناعات التكاملية الوطنية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركة السكر للصناعات التكاملية تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية، حيث إنها المسئولة عن إنتاج 85% من احتياج مصر من السكر، كما أنها تقوم بتكرير السكر المستورد الذي يمثل الـ 15% الباقية لتحقق الكفاية من استهلاك السكر.

وأضاف خلال حوار مع صدى البلد أن أزمة السكر الحالية مصطنعة وغير حقيقية، حيث إن بعض الممارسات الضارة في الأسواق هي التي توحي بهذه الأزمة، إلا أن 75% من استهلاك المصريين للسكر متوفر عن طريق بطاقات التموين بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وتابع أنه بالنسبة لغير حاملي بطاقة التموين، فإن وزارة التموين تطرح السكر للقطاع الخاص ليتم تعبئته وبيعه بسعر 27 جنيها للكيلو ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي أطلقتها الدولة تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية.

وتابع، رئيس قطاعات مصانع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه سيتم خلال الشهر الحالي استقبال 50 ألف طن سكر خام لتكريرها بالإضافة إلي 100 ألف طن جديدة قبل بدء موسم حصاد قصب السكر.

وأضاف، أن إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الدولة خلال العام المالي 2024/2023، بلغت 320 ألف طن من إجمالي الكميات التي يتم استيرادها خلال العام المالي بكميات تصل إلى 450 ألف طن.

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