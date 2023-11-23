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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل ساعات من بدء الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجـ.زرة جديدة في غزة

مجزرة جديدة في جباليا
مجزرة جديدة في جباليا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة، قبل ساعات من بدء الهدنة التي أعلن عنها في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، إن 27 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا للاجئين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار يشمل كامل قطاع غزة شمالا وجنوبا.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي أن دفعة الأسرى الأولى ستتضمن النساء المسنات والأطفال، مشيرا إلى أنه يسعى لضمان أسلم الطرق في عملية تسليم الأسرى بغزة.

وأكد أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مقسمين على 4 أيام، منوها إلى أن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه خلال أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن، مبديا أمله في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم.

وتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك.

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