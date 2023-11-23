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أمين اقتصادية حماة الوطن: مؤتمر دعم فلسطين يؤكد اصطفاف شعب مصر خلف قيادته

أحمد تيسير، أمين
أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن

ثمن المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن موقف مصر الداعم والراسخ في دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الآن.

وأكد المهندس أحمد تيسير  فى بيان صحفى له أن ما شاهدناه اليوم  في فعالية"تحيا مصر" للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوضح اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته الحكيمة وكذلك يعطي رساله للأشقاء ان الشعب المصري بكل طوائفه وعلى رأسهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالامهم وداعم لهم وسنظل معهم وبجانبهم حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح تيسير أن ما أكده الرئيسي السيسي في كلمته فى فعالية "تحيا مصر" تضامنا مع الشعب الفلسطيني هو ان مصر منذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب أدارت الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونه  والتحرك والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة لإيقاف هذا الصراع ودخول المساعدات الإنسانية والعودة الي مائدة المفاوضات فهو الطريق الصحيح لاحلال السلام العادل والشامل لإنهاء هذة الأزمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وأثني المهندس أحمد تيسير علي ما أكده الرئيس السيسي أيضا من العزم على المضي قدما في مواجهه هذة الأزمة متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية و أننا نبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة ونبحث عن الإنسانية المفقودة بين اطلال صراعات تشعلها أصوات متطرفه تناست ان اسم الله العدل يجمع البشر من كل لون ودين وجنس وان السلام هو خيارالإنسانيةولو ظن اعداؤها غير ذلك.

وطالب المهندس أحمد تيسير المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والسعي الي محاسبة سلطة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين والنساء والأطفال على مدار 46 يوما متواصلة.

وجدد أمين اقتصادية حماه الوطن دعوته للشعب المصري الوقوف خلف قيادتة الحكيمة في ظل ما تواجهه مصر من مخاطر تحاك بها.

القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي المساعدات الانسانية القدس الشرقية

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