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رئيس التحرير
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رياضة

الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة يكرم الأبطال البارالمبيين بجائزة خالد بن ثاني

صدى البلد

 

كرم الاتحاد العربى لرياضة ذوي الإعاقة برئاسة إيهاب حسنين، الأبطال الرياضين العرب الذين حققوا إنجازات بارالمبية، بجائزة مقدمة من سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني الرئيس الفخري للاتحاد العربى لرياضة ذوي الإعاقة.

استفاد من الجائزة المالية 16 لاعبًا ولاعبة يمثلون 7 دول عربية، وكان نصيب مصر 8 لاعبين تم تكريمهم بنادى القاهرة بحضور عبد الرحمن يوسف رئيس النادي، والذى قرر منح الأبطال المكرمين العضوية الشرفية.

حضر التكريم الدكتور فتحى ندا رئيس النقابة العامة للمهن الرياضية، وأشاد بمبادرة الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني الرئيس الفخري للاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، لتكريم الرواد من أبطال العرب في الرياضة البارالمبية، كما حضر التكريم الدكتور أيمن  عبد المنعم  محافظ سوهاج السابق، والسفير مدحت المليجي، والدكتور شرف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للطائرة البارالمبية، والدكتورة آية دويدار حرم الراحل فريد الطوبجى أحد الداعمين الكبار لذوي الإعاقة في مصر، وأعضاء مجلس إدارة نادي القاهرة.

شهدت الاحتفالية تكريم 8 رياضيين بارالمبيين مصريين هم: 
غريب خاطر عيد (الفائز بذهبية 1500 متر عام 1980)، عادل محمد بدوى حافظ (سباحة عام 1972)، حسين محمد أحمد (كرة الهدف 1984)، محمد عبده شريف (كرة الهدف 1984)، أحمد محمود أبوزيد (كرة الهدف 1984)، أحمد محمد عوين (كرة الهدف1984)، أحمد محمد (ألعاب القوى 1984)، خالد أحمد حسان أول معاق في التاريخ يعبر بحر المانش.

من جانبه صرح إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة أن الشيخ خالد بن ثاني رصد مكافآت مالية للأبطال المكرمين، حيث يقوم كل عضو بمجلس إدارة الاتحاد العربى بتكريم ممثلي بلده.

وأوضح حسنين أن قائمة المكرمين على مستوى الوطن العربي شملت: من الكويت عادلة حمد الرومى (ألعاب القوى 1984)، وشافى مروح شاهر (ألعاب القوى 1984)، وحياة براك الصبيح (الرماية 1984)، ومن السودان محمد بشير أبو قصيصة (ألعاب القوى).

وأشار حسنين إلى أن التكريم شمل أيضا اللاعبين الحاليين الحاصلين على ميدالية ذهبية عالمية مصاحبة لرقم قياسى عام 2023، وهم: عبد الكريم محمد خطاب من الأردن (رفع الأثقال)، وياسين قنيشى من تونس (ألعاب القوى)، وأيوب السادنى من المغرب (ألعاب القوى)، وصافية جلال من الجزائر (ألعاب القوى).

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