المستشار جابر المري: الصمت الدولي حيال جرائم إسرائيل شكك في إيماننا بالقيم الإنسانية

شارك المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق في ورشة عمل معنونة "القطب المعرفي الخاص باتفاقية سيداو" والتي عُقدت خلال يومي 22 و 23 نوفمبر 2023 في الرباط.

وانعقدت الورشة بتنظيم مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبحضور عدد من الفاعلين والخبراء والبرلمانيين العرب.

وأكد المستشار جابر المري في مداخلته أن الصمت الدولي حيال جرائم قوة الاحتلال الإسرائيلي شككت في إيماننا بالقيم الإنسانية المشتركة.

كما استعرض المستشار المري تراكم المعارف لدى لجنة الميثاق من خلال مراجعة عشرات التقارير للدول الأطراف في الميثاق.