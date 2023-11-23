زهران يدعو من أسوان المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة

دعا المرشح الرئاسي، فريد زهران، جموع الناخبين، إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، من أجل التعبير عن إرادتهم الوطنية الكاملة واختيار مرشحهم الرئاسى بشكل ديموقراطي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده فريد زهران في مدينة أسوان، مساء اليوم/الخميس/ بحضور أعضاء حملته الانتخابية.



وأكد زهران، فى كلمته خلال المؤتمر، أهمية دعمه وتأييد فكره وبرنامجه الانتخابي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات وتلبية تطلعات الشعب المصري، والذى يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية اجتماعية واقتصادية وسياسية، تنطلق أولى ملامح فلسفته الاجتماعية من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا،، والتي تضررت من الأزمة الاقتصادية الراهنة.



وأوضح أنه بالنسبة للمحور الاقتصادى لبرنامجه، فيرتكز على، تحقيق نمو استثمارى، وتوفير فرص عمل حقيقية، ومكافحة التضخم، وتقليص الديون الداخلية والخارجية ، أما فيما يتعلق بملامح برنامجه السياسى، فتناول طريقة التغيير التدريجى لإدارة شئون البلاد، ومنهجية إدارتة للسلطة.

وتابع أنه من المقرر إطلاق دعوة مباشرة لتقديم قانون جديد للعمل الأهلي يهدف إلى فتح المجال العام لمباشرة المنظمات الأهلية لدورها الاجتماعي.



وأكد زهران، أن مصر تحتاج إلى فكر جديد مُستنير، وأنه فى حال فوزه فى الانتخابات، سيصدر قرارات من شأنها إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى مراجعة كافة التشريعات والقرارات الإدارية، المنظمة لعمل الأحزاب، والنقابات، والمؤسسات الأهلية، وغيرها، بما يصب فى صالح المواطن، ووعد بمناقشة تحقيق استقلال حقيقى للإعلام حال فوزه.



يُذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران، كان قد عقد ليلة أمس/الأربعاء/، مؤتمرا جماهيريا بمدينة إدفو شمال أسوان، استعرض فيه أيضا ملامح برنامجه الانتخابي وتطلعاته للمرحلة القادمة.

