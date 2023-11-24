الركراكي الأفضل .. مدرب جامبيا: منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم 2026

أكد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن فوز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة كبيرة هو شيء طبيعي.

وقال المدرب البلجيكي فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "فوز مصر على جيبوتي هي نتيجة طبيعية، ومنتخب جيبوتي يحاول التطور خلال المرحلة المقبلة وهو ما يفعله رئيس اتحاد الكرة الجيبوتي".

وأضاف: "هناك فارق كبير والهزيمة بستة أهداف نظيفة نتيجة منطقية جدا وبالنسبة لمصر هذا الفوز الكبير يعطي دفعة نفسية قوية للاستمرار على القمة وعليهم العمل على البقاء في المركز الأول، منتخب مصر سيصل إلى كأس العالم بعد الغياب عن النسخة الماضية".

وأشاد البلجيكي توم سينتفيت، بـ وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد ما حققه فى بطولة كأس العالم 2022 التى أقيمت فى قطر.

وأشار إلى أن " بالنسبة لأفضل مدرب للعام هناك قائمة مختصرة تضم مدربان للأندية وثلاثة مدربين للمنتخبات، ولكنني أعتقد أن وليد الركراكي هو من سيفوز باللقب نظرا لما وصل إليه مع المغرب بالوصول إلى المركز الرابع فى مونديال العالم".

واختتم: " فخور جدا لكوني أنا واليو سيسيه والركراكي في قائمة أفضل مدربي المنتخبات الوطنية وفي العام الماضي كنت من ضمن أفضل ثلاثة مدربين أيضا وهو شرف لي وان كنت أعقتد ان وليد الركراكي هو من سيفوز بلقب أفضل مدرب".