وفاة شابة نمساوية تثير الجدل بسبب حقنة شائعة .. اعرف التفاصيل

أثارت واقعة تعد الأغرب على الإطلاق وذلك لوفاة شابة نمساوية تدعى ديلبر بطريقة مروعة ، وذلك بسبب خضوعها لعملية تجميل على يد إحدى خبراء التجميل والتي قد قامت بالترويج لنفسها عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية أنّ الشابة والتي تعد بالغة من العمر الـ28 عامًا قد قامت بدفع 180 يورو وذلك مقابل حقن فيلر في شفتيها، وهي الحقن التي يعتقد الكثير من الأطباء أنها تسبب لها برد فعل تحسّسي قد أودى بحياتها.

وقد بدأت أعراض الرد الفعل التحسسية في الظهور على ديلبر وذلك بعد العملية مباشرة، فقد شعرت بصداع وألم في شفتيها، ما دفع زوجها إلى القيام بنقلها إلى المستشفى، إلا أن الأطباء قد أكدوا أن حالتها ستتحسن من تلقاء نفسها، ونصحوها بالعودة إلى المنزل.

إلا أنه في المقابل ردود الفعل التحسسية قد تفاقمت، وبدأت تظهر عليها علامات العدوى وفد توفيت ديلبر في اليوم التالي بعد إصابتها بقصور في عضلة القلب