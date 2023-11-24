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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: برامج تدريبية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

وزير الأوقاف والرئيس
وزير الأوقاف والرئيس السيسي

اتخذت وزارة الأوقاف المصرية من التدريب النوعي التراكمي المكثف المستمر خطا و منهجا ثابتا في صقل مهارات الأئمة والواعظات واستحدثت العديد من البرامج التدريبية وتوسعت في الشراكة مع المؤسسات المعنية بصناعة الفكر وبناء الشخصية ونشر الوعي المستنير.

 

وأكد وزير الأوقاف، أن من أهم البرامج والدورات المتخصصة التي استحدثتها الأوقاف في ضوء توجيه واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قدرات الأئمة والواعظات: برنامج قادة فكر ورائدات فكر ، وكل من دورة المهارات الإعلامية والمفاهيم الاستراتيجية، وكذلك دورات إعداد الأئمة الجدد ، والدورة المتكاملة ودورات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف المصرية التي تم افتتاحها يناير ٢٠١٩ م وصارت أهم وأقوى صرح عالمي متخصص في تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات.

 

كما نظمت وزارة الأوقاف، دورات التميز الدعوي المشتركة مع الأزهر الشريف ، والدورات المشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء والهيئة الوطنية للإعلام ، والدورات المتخصصة المشتركة مع الجامعات المصرية في التخصصات اللغوية والثقافية المختلفة من علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الحضارة والعمران ، إضافة إلى برنامج البناء الثقافي الميداني للائمة والواعظات ، وكل ذلك بكثافة غير مسبوقة وتتابع مستمر ، وتدرج في مستويات التدريب مع الاستعانة بأفضل المدربين كفاءة وأكثرهم تميزا في مختلف المجالات. 

 

وأسهمت هذه البرامج والدورات المكثفة التي لا تنقطع في رفع مستوى الأئمة والواعظات وأدائهن المتميز في مختلف المجالات وانعكس ذلك على تنوع الأنشطة والفعاليات الدعوية والتثقيفية بكثافة وحيوية وأداء غير مسبوق.

وزارة الأوقاف البرامج التدريبية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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