دافع عن سيدة.. إصابة طالب بنزيف على يد جزار ومساعده في الدقهلية

أصيب طالب بالصف الثالث الإعدادى بمحافظة الدقهلية بنزيف وإصابات متفرقة بجسده اثر تعدى جزار عليه واخرين اثناء دفاع الطالب عن سيدة تعدى عليها الجزار.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ بأصابة طالب يدعى مصطفى حسين 14 عاما طالب بالصف الاعدادى يجروح ونزيف وإصابات بالغة.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تببن انه اثناء وقوف المصاب اثتاء تواحد سيدة امام محل جزارة حدثت مشادة بين جزار يدعى كريم ع .ع. وسيدة فقام المجنى عليه بالدفاع عنها دون ان يعرفها فقام الجزار ومساعده وآخر بالتعدى عليه بالأيدى وآلة حادة مما ادى الى اصابنه بنزيف وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجه.

جار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.