أسباب احتلال الكيان الصهيوني لدولة فلسطين.. مؤرخة توضح

قالت هند البديري الكاتبة والمؤرخة الفلسطينية، إن فلسطين تتميز بموقع بالغ الأهمية، لكونها في قلب العالم أجمع، فهي تعد حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأضافت هند البديري، خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، أن فلسطين نقطة ارتكاز مهمة للغاية، فهي تربط بين العديد من الدول، متابعة: الموقع الاستراتيجي والعقيدة اليهودية التي يدعون بها سبب احتلال فلسطين.

واسترسلت: الكيان الصهيوني خلق رواية غير حقيقية عن عقيدته الدينية، متابعة: الطفل الفلسطيني محاصر داخل فلسطين.

وأكملت: الفلسطنيون ليسوا لاجئين، ولكنهم اقتلعوا من أرضهم بالقوة والغصب.