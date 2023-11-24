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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس: وقف شعب فلسطين ومقاومته بشجاعة أمام ظلم جيش الاحتلال

صدى البلد

قال الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة في بيان ، اليوم الجمعة، أن وقف شعب فلسطين ومقاومته أمام مواجهة أعتى جيوش المنطقة وأكثرها ظلماً وفتكاً للحجر والبشر.

 

وأضاف أن هناك أيام مضت من القصف المركز الشديد على رؤوس الآمنين وآلاف الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين.

 

ولفت أبو حمزة إلى أنه على مدار 48 يوماً دكت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون التي أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات الفلسطينية.

 

وأوضح أبو حمزة المقاومة الإسلامية في لبنان وجهت للعدو ضربات مميتة والقادم أعظم، وفي العراق توجه الضربات للقواعد الأمريكية، واليمن السعيد الذي دك أم الرشراش بالصواريخ والمسيرات وأعاد بحر العربي الأحمر.

 

وقال أبو حمزة، إن الضفة كانت وما زالت جزء لا يتجزأ من معركة الدفاع عن الشرف العربي والإسلامي، مؤكداً الالتزام بوقف العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة الإنسانية وهو ساري المفعول ما التزم العدو وأي خرق سيقابل بالرد المناسب، حتى تحرير كامل فلسطين.

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