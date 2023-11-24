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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية تناقش طلبات أصحاب المصانع بشق الثعبان وخطط تطوير المنطقة

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية خلال اجتماع مع مستثمري منطقة شق الثعبان

قدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع مستثمري شق الثعبان، نظمته غرفة صناعة مواد البناء وبحضور المهندس السيد البدوى أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وذلك لطرح خطط تطوير المنطقة والإستماع إلى مطالب أصحاب المصانع والورش بالمنطقة وتذليل التحديات التي تواجههم في سبيل الارتقاء بالقطاع ورفع تنافسية المنتجات.

شهد الاجتماع مداخلة عبر الهاتف من معالى اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية، الذى أكد على أن هناك حرص رئاسي للعمل على تطوير المنطقة، ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية، وتوفير محطات للوقود، والتخطيط لإنشاء ميناء جاف.

 

وحضر الاجتماع اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، والعميد على الجابري ممثلا عن الشركة الوطنية للمقاولات، والعميد ماجد فوزى رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان. وممثلين عن كافة الجهات المعنية والتنفيذية وعلى رأسهم، مصطفى الشيمي - رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، عادل حسن رئيس مجلس إدارة الصرف الصحي بالقاهرة، مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،  جيهان جادو رئيس حي طرة، وطارق صلاح ممثلا عن جهاز شئون البيئة.

دعم حكومي

وخلال كلمتها ثمَّنت الدكتورة ناهد يوسف مداخلة  مستشار رئيس الجمهورية، كما أوضحت أن الاجتماع يترجم أيضا الدعم الكبير من وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنطقة شق الثعبان، ومتابعة السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحرصه على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتذليل كافة التحديات التي تواجه المنطقة وتطويرها بأعلى التكنولوجيات وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها خاصة بعد بدء تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة.

 

وأوضحت أن تواجد كافة ممثلي الأجهزة المعنية والتنفيذية والجهات البحثية المختلفة لهذا الاجتماع، تعكس رغبة حقيقية من الحكومة لتطوير المنطقة وأخذ كافة ملاحظات السادة المستثمرين بعين الاعتبار، وإشراكهم في التخطيط وصنع القرار فيما يخص المنطقة. وذلك لتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وبما يلبي طلبات وتطلعات المستثمرين في إطار فكر شمولي لمشروع تطوير متكامل لشق الثعبان.

 

وكشفت رئيس الهيئة أن الهدف من الجهود الحالية لا يتمثل فقط في توفير المرافق والخدمات وشبكات الطرق بالمنطقة، والتي تتم بمعدلات مرتفعة من خلال محافظة القاهرة، وإنما أيضاً لتطوير صناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة بمعايير عالمية وتكنولوجيات تصنيعية عالية، لتفتح مجال أكبر للمنافسة والتصدير والاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، ولتحقيق الهدف الرئيسي من التطوير والمتمثل فى زيادة صادرات المنطقة وبشكل جوهري.

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من جهته أشاد  السيد البدوي أباظة، باهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية، وتحويلها لمنطقة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت، مؤكداً على أن هذا التوجه كان بمثابة حلم لأصحاب المصانع بالمنطقة، ومعرباً عن تقديره بما يتم حالياً من مراجعة لكافة شبكات المرافق من صرف صحى، وشبكات المياه والكهرباء، وخدمات الطرق والربط بالمحاور الرئيسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الاستشاريين والشركات التنفيذية وعلى أعلى المستويات

شق الثعبان المصانع الورش المنتجات هيئة التنمية الصناعية

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