لأول مرة قراءة سورة الكهف في مقرأة الواعظات.. صور

أقيمت لأول مرة قراءة سورة الكهف في مقرأة الواعظات بمسجد شرق المدينة بالإسكندرية اليوم الجمعة 24/ 11/ 2023م، قبل صلاة الجمعة.

حضر المقرأة، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، وجمع غفير من سيدات الإسكندرية اللاتي أشدن إشادة كبيرة بالأداء المتميز لواعظات الأوقاف وحسن تلاوتهن للقرآن الكريم وتناسق الأداء بينهن.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن واعظات الأوقاف واجهة مشرفة للمرأة المصرية، وهن أحد أهم أجنحة الأوقاف في العمل الدعوي، ويسهمن بدور حيوي وفعال في التثقيف وخدمة المجتمع.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة التلاوة المصرية، وضمن فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية.



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