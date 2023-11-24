عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة قراءة سورة الكهف في مقرأة الواعظات.. صور

مقرأة الواعظات
مقرأة الواعظات

أقيمت لأول مرة قراءة سورة الكهف في مقرأة الواعظات بمسجد شرق المدينة بالإسكندرية اليوم الجمعة 24/ 11/ 2023م، قبل صلاة الجمعة.

حضر المقرأة، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني،  والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، وجمع غفير من سيدات الإسكندرية اللاتي أشدن إشادة كبيرة بالأداء المتميز لواعظات الأوقاف وحسن تلاوتهن للقرآن الكريم وتناسق الأداء بينهن.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن واعظات الأوقاف واجهة مشرفة للمرأة المصرية، وهن أحد أهم أجنحة الأوقاف في العمل الدعوي، ويسهمن بدور حيوي وفعال في التثقيف وخدمة المجتمع.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة التلاوة المصرية، وضمن فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية.
 

403113987_857416736395985_2628302317025680477_n
403113987_857416736395985_2628302317025680477_n
403099495_857416923062633_2243248800496505209_n
403099495_857416923062633_2243248800496505209_n
403098339_857414983062827_5082892715702986283_n
403098339_857414983062827_5082892715702986283_n
403078374_857416573062668_280133414701720086_n
403078374_857416573062668_280133414701720086_n
سورة الكهف الواعظات مقرات صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

تصرف مثير من لاعب المنتخب.. ماذا حدث بين إمام عاشور وطارق حامد؟

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

ترشيحاتنا

جزائري.. الشرطة الفرنسية: القبض علي نجم عربي شهير بتهمة دعم فلسطين

موضوع مهم للمصريين.. الأوقاف تعلن عنوان خطبة الجمعة المقبلة

لوكا مودريتش يقترب من الدوري السعودي.. تفاصيل

حملة السيسي الانتخابية تتفقد مصابي غزة في مستشفى العريش العام

أزهري يفوز ببطولة كمال الأجسام والجامعة ترسل له تهنئة خاصة.. صور

افتتاح مقر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مدينة العريش.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

نصائح ضرورية قبل شراء منتجات العناية بالبشرة

فيديو

اليوم الأول من الهدنة.. دخول العالقين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الغربية؟

سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ