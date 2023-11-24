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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ 12 ميدالية ذهبية.. مصر تتوج بلقب السباحة في البطولة العربية المدرسية

صدى البلد

سيطر منتخب مصر على ميداليات منافسات السباحة بالبطولة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

أقيمت منافسات السباحة على مدار ثلاثة أيام، وشهدت منافسة قوية بين المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، حيث أقيم 12 سباقا.

شهدت السباقات سيطرة منتخب مصر على الميداليات الذهبية، حيث حقق منتخب مصر العلامة الكاملة، بحصده 12 ميدالية ذهبية من 12 سباق، وحقق منتخب مصر 10 ميداليات فضية في المنافسات.

جاء منتخب الكويت في الترتيب الثاني في جدول الميداليات برصيد  فضيتين و7 ميداليات برونزية، فيما جاء منتخب السعودية في الترتيب الثالث برصيد 5 ميداليات برونزية.

من جانبها، أشادت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالنتائج التي حققها منتخب مصر للسباحة وتتويجه بلقب البطولة العربية المدرسية.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المنتخبات المشاركة في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.

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