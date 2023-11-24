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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: ملحمة استاد القاهرة تؤكد موقف الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي خلال فعالية "تحيا مصر وفلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني جددت على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية والذي اعلنتة منذ اندلاع الاعتداء الصهيوني على غزة وهو لا يحتاج إلى تأويل أو مزايدة من جانب أحد.


وأضاف نصير، في تصريحات له اليوم، أن مؤتمر"تحيا مصر وفلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني والذي عقد أمس في إستاد القاهرة الدولي أوضح حجم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة من خلال كافة مؤسسات الدولة المصرية وبعثت عدة رسائل لكافة الدول أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين جميعا وأنهم على قلب رجل واحد خلف قيادتهم الحكيمة في كل المحن مؤكدين أن قضية غزة هي قضية الشعب المصري كلة وأن الأمن القومي المصري يبدأ من غزة.


وأشار نصير إلى أن تحركات القيادة المصرية بجانب أشقائها من الدول العربية يأتي تأكيدا على دعم القضية الفلسطينية لمنع تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم وطمس القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية.


وأثني اللواء طارق نصير على ما أوضحه الرئيس السيسي من خلال المؤتمر أن مصر لم تغلق معبر رفح في وجه الأشقاء الفلسطينيين بل حرصت أن يظل المعبر مفتوحا رغم تعرضه للقذف 4 مرات من الجانب الإسرائيلي وهذا ردا على الأكاذيب والإشاعات التي تريد أن تطال من مصر وقيادتها.


وجدد طارق نصير تحيته لصمود الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من اعتداءات غاشمة لم تفرق بين بشر وحجر.

غزة الأمن القومي حزب حماة الوطن الرئيس السيسي فلسطين الشعب الفلسطيني

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