عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حماة الوطن: موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يحتاج مزايدة

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن

قال الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس السيسي خلال فعالية "تحيا مصر وفلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كانت قوية وحاسمة ومعبرة عن موقف مصر الرافض لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف “ أسعد ” في تصريحات له اليوم، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية راسخ ولن يتغير؛ لأن الدولة المصرية تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية الذي سيطبق اليوم نتيجة الوساطة المصرية يأتي تأكيدا على حرص مصر على وقف نزيف الدم المستمر في المستمر في قطاع غزة.

كما أكد أن مصر بذلت جهودا كبيرة على كافة المستويات لمنع التصعيد في غزة، ودعت إلى قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية وإقليمية واسعة؛ للحصول على قرار دولي بوقف هذا التصعيد ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعودة إلى مائدة المفاوضات، فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل، وإنهاء الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأثني محمد أسعد، على ما أكده الرئيس السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما؛ لأنها تعلم حجم المعاناة التي يكابدها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، لذا كانت تبذل أقصى ما في جهدها لدخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.

وجدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، دعوته للشعب المصري، للوقوف خلف قيادته الحكيمة في ظل ما تواجهه مصر من مخاطر تحاك بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

ترشيحاتنا

بدء استلام مصر 24 محتجزا فلسطينيًا من الصليب الأحمر .. فيديو

عدم توزيع الحلوي.. الاحتلال يفرض شروطا عاجلة علي الأسري المحررين

مشاهد حصرية.. احتشاد عائلات الأسرى الفلسطينيين في محيط سجن عوفر| فيديو

نتنياهو يهاجم رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لتصريحاتهما أمام معبر رفح

المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم يلتقون مع ممثلين للشاباك في معبر رفح

أرقام قياسية في صكوك الأضاحي.. الأوقاف تكافئ مدراء المديريات بـ 6 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتغيظ بوسي.. زوجة هشام ربيع تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

بدون لحوم.. طريقة عمل عدس بجبة مدمس

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ