حزب حماة الوطن: موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يحتاج مزايدة

قال الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس السيسي خلال فعالية "تحيا مصر وفلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كانت قوية وحاسمة ومعبرة عن موقف مصر الرافض لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف “ أسعد ” في تصريحات له اليوم، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية راسخ ولن يتغير؛ لأن الدولة المصرية تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية الذي سيطبق اليوم نتيجة الوساطة المصرية يأتي تأكيدا على حرص مصر على وقف نزيف الدم المستمر في المستمر في قطاع غزة.

كما أكد أن مصر بذلت جهودا كبيرة على كافة المستويات لمنع التصعيد في غزة، ودعت إلى قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية وإقليمية واسعة؛ للحصول على قرار دولي بوقف هذا التصعيد ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعودة إلى مائدة المفاوضات، فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل، وإنهاء الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأثني محمد أسعد، على ما أكده الرئيس السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما؛ لأنها تعلم حجم المعاناة التي يكابدها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، لذا كانت تبذل أقصى ما في جهدها لدخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.

وجدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، دعوته للشعب المصري، للوقوف خلف قيادته الحكيمة في ظل ما تواجهه مصر من مخاطر تحاك بها.