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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن في سلطنة عمان: جاهزون لانتخاب المرشح السيسي لولاية رئاسية جديدة

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

أكد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعي المصريين بالخارج وثقافتهم وشعورهم بوطنيتهم، وأنهم أمام مسئولية كبيرة تجاه الوطن، لذا يدعوهم للحشد وبقوة في الاستحقاق الدستوري القادم، وانتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وبناء الجمهورية الجديدة التي قوامها العدل والمساواة.

وأضاف نصير، أن الرئيس السيسي حافظ على الدولة المصرية من التمزق وعدم تقسيمها إلى دويلات من خلال إعادة تسليح الجيش المصري وتزويده بأحدث الأسلحة المتطورة ليكون درعا وسيفا لمصر.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن سخَّر كل مقراته، سواء في الداخل أو الخارج، للحملة الانتخابية للرئيس السيسي؛ إيمانا بالجهود التي بذلها من أجل رفع اسم مصر، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وجدد أمين عام حماه الوطن، دعوته للشعب المصري الوقوف خلف قيادته الحكيمة في ظل ما تواجهه مصر من مخاطر تحاك بها.


ومن جهته، قال ياسر أبو الدهب، القيادي في حزب حماة الوطن بسلطنة عمان، إن المصريين في عمان استعدوا جيدا للاستحقاق الدستوري القادم، حيث أقمنا عدة ندوات تعريفية بأهمية الحضور والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024؛ باعتبارها حقا وواجبا وطنيا على كل مصري ومصرية سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأوضح ياسر أبو الدهب، القيادي بحماة الوطن، أن الجالية المصرية في سلطنة عمان، مثال يحتذى به في العطاء والإخلاص لوطنهم، والالتفاف خلف قيادته الحكيمة.

وأشاد ياسر أبو الدهب، بدور السفارة المصرية في سلطنة عمان، في تسهيل كل إجراءات الاستحقاق الدستوري القادم، وخروجه بالشكل الذي يليق لبناء مصر الحديثة.

حزب حماة الوطن سلطنة عمان الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة مجلس الشيوخ

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