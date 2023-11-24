بالأسماء والأعمار.. معلومات عن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم في غزة

أفرجت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة عن 13 أسيرا إسرائيليا في إطار اتفاق الهدنة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، صورة مجمعة للأسرى الإسرائيليين الـ13 المفرج عنهم من غزة، بالإضافة إلى أسمائهم وأعمارهم، وهم:

حنا كاتسير، 77.

مرغليت موزيس، 77.

يافا عدير، 85.

هانا بيري، 79.

أدينا موشيه، 72.

دانييل ألوني، 44 عاماً؛ وإميليا ألوني، 9 سنوات.

روثي موندر، 78 عامًا؛ كيرين موندر، 54 عاماً؛ وأهاد موندر، 9.

وأفيف أشير، عامان؛ راز آشر، 5؛ ودورون كاتز آشر، 34 عامًا.

ورحبت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة، بالأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب دخول أول 13 رهينة إسرائيلية محررة إلى الأراضي الإسرائيلية: "إن الحكومة الإسرائيلية ترحب بعودة مواطنينا".

وأضاف البيان أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع الرهائن والمفقودين"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف البيان: "خضع مواطنونا لفحص طبي أولي وأبلغ المسؤولون المعينون عائلاتهم بعودتهم"، مؤكدة أنه تم إطلاق سراح 11 مواطنًا أجنبيًا أيضًا، في إشارة إلى 10 تايلانديين ومواطن فلبيني واحد.

وأفرج اليوم الجمعة عن عدد من الأسرى الإسرائيلييين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفاق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.