سائق قطار يلقي بطالب مراهق من القطار في بريطانيا

أقدم سائق قطار على إلقاء تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا من القطار، بينما كان في طريقه إلى المدرسة.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، وقع الحادث عندما استقل التلميذ، ويدعى مارلي، قطار ويغان عندما اقترب منه أحد الموظفين وطلب منه إبراز تذكرته.

ولكن بسبب مشاكل في خدمة الواي فاي في القطار، قال المراهق إنه لم يتمكن من إظهار تذكرته على الفور، مما دفع سائق القطار إلى طرده من القطار.

سائق قطار يلقي بطالب مراهق من القطار ببريطانيا

وفي مقطع فيديو التقطته ميلي، الأخت التوأم للفتى، يمكن رؤية موصل التذاكر وهو يمسك مارلي بينما يحاول إحضار تذكرته على هاتفه. ويمكن سماع المراهق وهو يقول "لا تلمسني.

انزل عني الآن" بينما يتم سحبه من مقعده إلى المنصة، مما يؤدي إلى تمزيق أكمام معطفه في هذه العملية.

وعبرت الأم المراهقة جينيفر هوريل، 40 عامًا، عن صدمتها من الحادث: "لقد كان الأمر صادمًا للغاية. مجرد استخدام القوة الوحشية، دون حتى محاولة إرشاده.

واضافت "يمكنك رؤية مارلي وهو يحاول تعبئة تذكرته - يمكنك رؤيته بوضوح وهو يفعل ذلك". "لقد ظهر في الفيديو. لم يكن غاضبا. لكن (محصل القطار) حمله وألقاه خارج القطار".