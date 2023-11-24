شاكرا مصر وشعبها ..إسماعيل هنية: حماس ملتزمة بالهدنة شرط التزام الاحتلال ببنودها

وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر إلى الشعب المصري والقيادة المصرية على دورها الكبير خلال الأسابيع الماضية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف إسماعيل هنية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن على مدار الأيام الماضية شهدنا تغير جذري في المشهد العالمي الداعم لدولة الاحتلال، موضحًا أن هذا التغير أسفر عن هدنة لمدة أربعة أيام لتبادل الأسرى.

وساطة مصرية وقطرية



وتابع: الهدنة الإنسانية تمت عقب وساطة مصرية وقطرية، مؤكدًا أن حماس ملتزمة بشروط الهدنة بشرط أن يلتزم جيش الاحتلال بكافة البنود.

وأوضح هنية، أنه تم الإفراج عن 13 أسيرا إسرائيليا، في اليوم الأول من الهدنة، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيا، موضحًا أن أغلب الفلسطينيين المفرج عنهم سيكونون من القدس المحتلة.