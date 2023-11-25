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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبة استخدام العنف ضد أعضاء لجان انتخابات الرئاسة

صدى البلد

تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج أول ديسمبر القادم وتستمر لمدة 3 أيام، فيما تبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 بذات الشهر.

ويخوض السباق الرئاسي كلا من، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

وفي سياق متصل، حدد القانون عقوبة استخدام العنف ضد أعضاء اللجان الانتخابية، وفقا للمادة 44 والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

وتكون العقوبة، السجن المشدد؛ إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد؛ إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.

التصويت للمصريين في الخارج عبدالفتاح السيسي السيسي أعضاء اللجان الانتخابية

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