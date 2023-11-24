بايدن يشكر مصر وقطر للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب مباشر، اليوم الجمعة عن شكره وامتنانه للشركاء، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم آل ثاني، والتي ساهمت المحادثات معهم في نجاح مفاوضات الهدنة في الشرق الأوسط.

شدد الرئيس بايدن على التقدم الإيجابي في الأمور المتعلقة بوقف إطلاق النار، مؤكدا على الجهد الجماعي لتأمين إطلاق سراح الرهائن.

قال الرئيس بايدن: "لقد ضغطنا من أجل وقف إطلاق النار وعملنا بلا كلل من أجل إطلاق سراح الرهائن. إن إطلاق سراح الرهائن هو مجرد البداية، ونتوقع المزيد من عمليات إطلاق سراح الرهائن من غزة غداً".

شدد على الالتزام المستمر بمراقبة تنفيذ اتفاق الهدنة، مؤكدا على إمكاناته كفرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

اعترف الرئيس بايدن بالديناميكيات المعقدة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلاً: "إن حل الدولتين لشعبين الحل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف أنه تم وضع آليات لمنع وصول المساعدات إلى حركة حماس.

أعرب الرئيس الامريكي بايدن عن تفاؤله بشأن التعاون في الأيام المقبلة مع جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط لتحديد مستقبل يعيش فيه الجميع بسلام. وأكد "أننا نتطلع إلى إنهاء دائرة العنف والتوصل إلى حل يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش بسلام ضمن حل الدولتين".