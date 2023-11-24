برلمانية: مصر تواصل جهودها لتثبيت الهدنة المؤقتة في غزة إلى دائمة

ناشدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الشعب المصري العظيم، بالوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل على عاتقه مقدرات وقضايا الأمة وهموم الاشقاء في الوطن العربي، وسعيه الدائم على أمن واستقرار المنطقة.

وأشادت النائبة نيفين حمدي، بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على الوقف الفوري للنار وتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد وتبادل للمحتجزين لدى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خطوة ضرورية وهامة في طريق حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإنهاء حرب الإبادة الوحشية والعنف الذي تتحمل مسئوليته السلطات الصهيونية.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن الدبلوماسية المصرية بذلت في خلال 45 يوماً جهوداً حثيثة على كافة الأصعدة والأطراف منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي وما تبعه من تداعيات خطيرة من شأنها أن تؤثر علي المنطقة بالكامل، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية في القطاع من أجل حقن دماء الأشقاء ووقف حدة التصعيد بين الجانبين وأيضا الوصول لحل شامل وعادل يحفظ حقوق الاشقاء المشروعة في إقامة دولتهم المستقرة، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار للمنطقة بالكامل.

وأكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، علي أهمية التوجه الي الحل السياسي في تحقيق السلام الشامل للأشقاء في فلسطين و للمنطقة العربية ، حتي لا تتكرر الاعتداءات الوحشة والمخططات الشيطانية الإسرائيلية تجاه المنطقة بالكامل لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ سياستها العقابية وحرب الإبادة اللاإنسانية ضد اشقائنا في فلسطين بين الحين والآخر.

وشددت على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل نجاح الهدنة الإنسانية والالتزام بالاتفاق بين الجانبين، وإعطاء فرصة للمساعي المصرية والعربية لوصول المساعدات الإنسانية والاغاثية لأهالي القطاع دون قيود او عراقيل واضحة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بهدف زيادة حجم معاناة الأشقاء والأطفال والمصابين وحصارهم تحت مسمع ومرء المجتمع الدولي ومجلس الامن .

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن القيادة السياسية المصرية الرشيدة ستظل تضطلع بمسئولياتها تجاه الأشقاء، وتواصل جهودها منذ تلك اللحظة التي بدأت فيها الهدنة في قطاع غزة لتثبيتها وتحويلها من هدنة مؤقتة إلى دائمة وطويلة المدى، قد تصل في المرحلة الأولى لأكثر من عام، تليها مرحلة ثانية لوقف دائم لإطلاق النار وإعادة إحياء مفاوضات السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.