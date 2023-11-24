الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل أسير محرر للمستشفى لإصابته بكسر إثر اعتداء الاحتلال عليه

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بنقل أسير محرر للمستشفى؛ لإصابته بكسر في اليد، إثر اعتداء الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه.

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هجاري، أن جيش الاحتلال، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها، سيواصلون العمل حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نكرر أهمية التحلي بالصبر والحساسية خلال هذا الوقت احتراما للرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".

وواصل: "تقوم الآن وحدة نخبة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفين العائدين إلى إسرائيل، بعد إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية في إسرائيل، وترافق قواتنا العائدين حتى وصولهم إلى عائلاتهم في المستشفيات".