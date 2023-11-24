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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين تنظيم حماة الوطن: ندعم السيسي لولاية جديدة.. وإنجازاته أسهمت في النهوض بالدولة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن الحزب اجتمع واستقر على دعم ترشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ إيماناً ويقيناً من الحزب أنه منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة، خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وأسهمت بشكل كبير في النهوض والحفاظ على قواعد الدولة، بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو.

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن أن حزب حماة الوطن بكافة مقراته يعمل من أجل الرئيس والدولة المصرية.

ووجه العطيفي رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته مرشحاً رئاسياً لولاية جديدة قائلاً:" الرئيس عبد الفتاح السيسي نقولها لك باسم حزب حماة الوطن سر على بركة الله .. شعب مصر وراك ..  وحماة الوطن معاك".

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن يرى أن الرئيس السيسي استطاع إعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية وهو ما ظهر جلياً خلال الأزمة الفلسطينية، حيث استطاعت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي أن يكون لها الشراكة الرئيسية والدور المحوري في حلحلة الأمر والتوصل لهدنة بدأت اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط اليوم، بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائبة ميرال الهريدي ،أمينة أمانة التعليم المركزية، والنائب مصطفى بدران أمين الحزب بالمحافظة ،والدكتورة كريستين عادل عضو اللجنة الاستشارية بالمركزية.

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حزب حماة الوطن 30 يونيو الأزمة الفلسطينية مجلس النواب

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