وفقا للقانون .. اختصاصات لجنة شئون دور الحضانة

نص قانون الطفل، على أن تنشأ بكل محافظة لجنة، تسمى لجنة شئون دور الحضانة، برئاسة المحافظ أو مـن ينيبه، وتحـدد اللائحـة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:

1 - تظلمات أصحاب الشأن من قـرارات المديريـة بـرفض التـرخيص بإنشـاء الـدار أو اسـتكمال الـنقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .

2 - غلـق الـدار مؤقتـا أو وضـعها تحـت الإدارة المباشـرة لمديريـة الشـئون الاجتماعيـة إذا ثبـت لـدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسـالتها أو قيامهـا بالتزامتهـا علـي الوجـه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، ويترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يـد القائم علي إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيـا فـي وضـع الدار .

3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للـدار فـي حالـة مخالفتهـا أحكـام القـانون أو القـرارات الصادرة تنفيذاً له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .

4 - منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفـة ، فـإذا لـم تقـم بـذلك كـان للجنـة أن تضـعها تحت الإدارة المباشرة لمدرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند ( 2 ) .

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علـي الأكثـر ، وألا اعتبـر انقضـاء هـذه المـدة دون البـت قراراً بالرفض .