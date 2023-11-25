مليون ونصف المليون جنيه.. مفاجأة في طريقة سداد القروض ببعض البنوك

تقدم بعض البنوك قروض بمميزات عديدة خدمة لعملائها لتوفير احتياجاتهم، وتتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي معرفة خطوات الحصول على قرض، حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي، التمويلات الاجتماعية الحسنة لعملائه كواحدة من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك في تقديم خدمات اجتماعية مميزة، حيث تمنح هذه الوسيلة قرض بنك ناصر الاجتماعي بدون فائدة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد، بمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

الفئات المستحقة لقرض بنك ناصر بدون فائدة: أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

يشترط في أصحاب الرواتب، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات- وتقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة– وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

يشترط في أصحاب المعاشات: ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر بدون فائدة حتى 10 آلاف جنيه:

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن سارية.

الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن

قرض الزواج

-تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية «لاتزيد مدته عن سبع سنوات.»

قرض العلاج

- تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

حال قرض الحالات الملحة- الطارئة

تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص .

قيمة قسط بنك ناصر بدون فائدة حتى 10.000 جنيه.

تصل قيمة قسط قرض بنك نصر بدون فائدة لنحو 280 جنيهًا شهريا لمدة 3 سنوات.

القرض الشخصي في بنك مصر

- سعر الفائدة للموظفين في القطاع الحكومي: يتراوح بين 21.25% و22% سنويا على أساس متناقص بحسب إمكانية تحويل الراتب أو بدون تحويل.

- سعر الفائدة للموظفين في القطاع الخاص: يتراوح بين 23.5% إلى 24.75% سنوياً على أساس متناقص بحسب إمكانية تحويل الراتب على البنك أو بدون تحويل.

- سعر الفائدة لأصحاب الأعمال الحرة: 24% سنويا على أساس متناقص.

- المصاريف الإدارية: تخصم 3% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

- قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

قرض السيارات في بنك مصر

- سعر الفائدة للموظفين في القطاع الحكومي: تتراوح بين 20.5% و22.5% سنويا على أساس متناقص بحسب إمكانية تحويل الراتب أو بدون تحويل.

- سعر الفائدة للموظفين في القطاع الخاص: يتراوح بين 20.5% و22.5% سنوياً على أساس متناقص بحسب إمكانية تحويل الراتب على البنك أو بدون تحويل.

- سعر الفائدة لأصحاب الأعمال الحرة: 22.5% سنويا على أساس متناقص.

- المصاريف الإدارية: تخصم 1.25% مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

- قيمة القرض: تصل إلى 6 ملايين جنيه كحد أقصى.

قروض العاملين في الدولة والقطاع الخاص

تصل أعلى قيمة لها الى 1,500,000 جم.، على أن تكون أطول مده قرض تصل الى 8 سنوات، وتتطلب وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى، إضافة لإعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية

2. إيصال مرافق حديث.

3. بيان بالدخل الشهري.

قروض أصحاب المهن الحرة في بنك مصر ٢٠٢٣

أعلى قيمة يحصل عليها أصحاب المهن الحرة في بنك مصر 2023 مبلغ 3 ملايين جنيه مصري، على أن تكون أطول فترة سداد للقرض 6 سنوات.

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث.

3. صورة من تصريح مزاولة المهنة.

4. صورة من البطاقة الضريبية.

5. كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور باسم العميل أو اسم شركته أو كشف حساب معاملات ماكينة POS

قرض 100 ألف من بنك مصر.. وكم القسط الشهري

تبدأ مدة سداد قرض 100 ألف جنيه من بنك مصر لفترة تصل 60 شهرًا، على أن يكون إجمالي مبلغ السداد 160 ألفًا و637 جنيهًا.

وخلالها يكون إجمالي الفوائد المستحقة على العميل هي 60637 جنيهًا، بقيمة قسط شهري 2677 جنيهًا على قرض 100 ألف من بنك مصر. بمعدل الفائدة المتناقصة 20.50%، ومعدل الفائدة الثابتة 12.13%

قروض البنك الاهلي 2023

يتراوح سعر الفائدة على قروض البنك الأهلي المصري بضمان شهادات الادخار الثابتة بين 14.25% و21، على حسب نوعية العائد على الشهادة فيكون الفائدة 12.25% على الشهادة الخماسية، بينما يتراوح 16%- 17.25% على الشهادات البلاتينية الثلاثية.

يصل الحد الأقصى لقيمة قروض البنك الاهلي إلى 3 ملايين جنيه، بينما يصل الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه، ويتيح البنك للمواطنين فترة سداد ذهبية تصل إلى 12 عامًا.

ويتمكن العميل من الحصول على قروض البنك الاهلي بطريقتين، حيث يمكن الاقتراض بضمان تحويل المرتب وفي هذه الحالة يصل الحد الأقصى 2.500.000 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب، بينما يصل إلى 3.000.000 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

- يضع البنك الاهلي مجموعة من الشروط والمستندات الواجب على العملاء الاستناد اليها كي يحصل على القرض منها:

- لابد من وجود خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- ويتطلب ايجاد تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- من الضروري وجود صورة بطاقة الرقم القومي .

- ووضع البنك شرط أخير وهو ضرورة ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية التمويل.