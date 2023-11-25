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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتفاوض مع نجم المنتخب التونسي لضمه قريبا| تفاصيل

صدى البلد

كشف المهندس فرج عامر عن أنباء نقل هشام بكار نجم المنتخب التونسي للأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر :"هشام بكار نجم المنتخب الدولي التونسي ونجم نادي الاتحاد المنستيري هو خلفه علي معلول في النادي الأهلي ، عمرة ٢١ سنة وباك ايسر وهداف ولاعب يلعب في العديد من المراكز بنفس درجة الاتقان ، واللاعب اعلن عن رغبته في الانتقال للأهلي المصري ، ومسئول كبير في الاتحاد المنستيري اكد ان الأهلي استطلع رايهم في انتقال اللاعب ، لكن المفاوضات ستكون في يناير".

 

ويذكر أنه قد كشف الإعلامي فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي في يناير المقبل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"عمر كمال عبد الواحد لن ينتقل للأهلي في يناير القادم ، وسوف يتأجل انتقاله الي آخر الموسم بسبب مطالب فيوتشر المالية واللاعبين المعارين من الأهلي لـ فيوتشر ومدة اعارتهم".

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن كواليس انتقال عمر كمال عبدالواحد، لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "الأهلي وممثله عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي، عقدوا جلسات مع مسؤولو فيوتشر من أجل ضم عمر كمال عبد الواحد".

 

وأضاف : "بالفعل هناك مرونة كبيرة بين الناديين خاصًة وأن عمر كمال عبد الواحد ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع فريق مودرن فيوتشر لذلك يسعى الأهلي لضمه فى يناير الحالي".

وتابع : "الاتفاق على أن هذه الصفقة تتم مقابل لاعبين فقط من الأهلي على سبيل الإعارة وليس عن طريق دفع أى مبالغ مالية، وهذه هى رغبة الأهلي".

واستهل : "فيوتشر خلال الجلسة الأخيرة طلب ضم الثلاثي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وصلاح محسن من أجل الموافقة على رحيل عمر كمال عبد الواحد للأهلي، وكولر يوافق على رحيل الثلاثي ولكن مازال ينتظر الأحمر موافقة اللاعبين".,

المنتخب التونسي هشام بكار الاتحاد المنستيري

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