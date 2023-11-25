فرج عامر يكشف مفاجأة عن شروط صرف رواتب نجوم نادي سموحة

كشف المهندس فرج عامر عن آلية صرف الرواتب بنادي سموحة الفترة القادمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"مجلس إدارة نادي سموحة سوف يعطي الأولويات في صرف المستحقات للاعبين والأجهزة الفنية بأولوية تحقيق النتائج والانتصارات ،والفرق التي تحقق نتائج غير مرضية سوف تتذيل صفوف صرف المستحقات"

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة عن وجود أكثر من عرض للاعبين اثنين داخل الفريق من أوروبا واحد الأندية الخليجية.

وقال عامر صفته الرسمية على فيس بوك:"اكتر لاعب مطلوب من لاعبي سموحة هو ذوكو دودو مطلوب في عدد من الاندية الكبيرة في اوروبا وبالذات في فرنسا ، واحمد حكم مساك سموحة لدية اكثر من عرض في اندية كبيرة في الدوري المصري ، وايضا احد الاندية الخليجية".