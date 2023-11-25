اقتصاد أوكرانيا ينمو 10.5% في أكتوبر وسط ارتفاع صادرات الحبوب

قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، إن الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين يناير وأكتوبر نما بمعدل 5.5% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الحكومي تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 10.5% في أكتوبر.

وذكرت الوزارة أن ارتفاع معدلات الحصاد وتشغيل ممر لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود أسهما في هذا النمو، وفق "رويترز".

وتضرر اقتصاد أوكرانيا بشدة منذ أن بدأت روسيا غزوا واسع النطاق في فبراير 2022، واعتمدت الحكومة اعتمادا كبيرا على مساعدات غربية لتمويل المدفوعات الاجتماعية والإنسانية.

وتقول الحكومة في كييف إن أنشطة الأعمال الأوكرانية تأقلمت مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، وإن الاقتصاد يتعافى بأسرع من المتوقع العام الجاري.