صحف السعودية| إطلاق سراح 42 فلسطينياً و13 إسرائيلياً اليوم.. إعفاء حاملي الجواز الدبلوماسي والخاص من رسوم تأشيرة زيارة الأعمال

مغادرة الطائرة السعودية الـ19 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

في ثاني أيام الهدنة.. مئات الفلسطينيين يعودون إلى غزة عبر رفح

حملة اعتقالات واقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية

اليابان ترصد أول حالة إنفلونزا طيور هذا الموسم

روسيا ترسل طائرة محملة بالمساعدات لسكان غزة إلى مطار العريش

الشرطي المُدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

تناولت صحف السعودية التركيز لليوم الثاني من الهدنة بين كيان الاحتلال الصهيوني على عمليات الأفراج عن المعتقلين لدى سجون الاحتلال وقيام المقاومة بالإفراج عن بعض الأسرى.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (السبت) أن مصلحة السجون الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء 42 معتقلاً فلسطينياً لإطلاق سراحهم اليوم، في حين ستطلق حركة «حماس» سراح 13 إسرائيلياً محتجزين في قطاع غزة، وذلك في اليوم الثاني للهدنة.

وأوضحت «وكالة أنباء العالم العربي» نقلاً عن الهيئة أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت تجميع المعتقلين، وسيتم نقلهم إلى سجن عوفر القريب من رام الله ليتم إطلاق سراحهم من هناك مساء اليوم بعد التأكد من إطلاق «حماس» سراح الإسرائيليين.

وتمت أمس أول عملية تبادل بين «حماس» وإسرائيل بموجب اتفاق هدنة بين الطرفين برعاية قطرية - مصرية - أميركية. وشمل التبادل إفراج «حماس» عن 13 محتجزاً من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والأطفال. وتم الإفراج أيضا عن عشرة تايلانديين وفيليبيني واحد من بين الرهائن المحتجزين في غزة.

واصلت المساعدات السعودية الإغاثية للشعب الفلسطيني التدفق إلى معبر رفح البري الواقع بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر، محملة بمئات الأطنان من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، ضمن الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار «جوكوفسكي» في موسكو إلى مطار العريش المصري، تحمل 15 طنا من أغذية الأطفال والمستلزمات الصحية والشخصية.

ونقلت وكالة (نوفوستي) اليوم السبت عن الوزارة قولها في صفحتها على تطبيق «تلغرام»: «أرسلت الوزارة دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تحملها طائرة إيل-76 بواقع 15 طنا».

تعرض الشرطي الأميركي ديريك شوفين المدان بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في ولاية أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة.

وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين «تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر».

وأرسلت سلطات السجون الفدرالية الأميركية بيانا لوكالة الصحافة الفرنسية» أكدت فيه وقوع اعتداء من دون تحديد اسم الضحية. وذكرت أن موظفين في السجن «اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين»، مؤكدة استدعاء الخدمات الطبية الطارئة. وأضافت أن السجين نُقل إلى «مستشفى محلي لتلقي العلاج والخضوع لفحوص».



قالت صحيفة الرياض، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشر متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

أوردت صحيفة الرياض انه قد ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت أن اليابان رصدت أول حالة إصابة هذا الموسم بفيروس "إنفلونزا الطيور إتش5" شديد العدوى في مزرعة دواجن بجنوب البلاد.

ونقل التقرير عن مسؤولين بوزارة الزراعة لم يكشف عن هوياتهم القول إن الحكومة المحلية في مقاطعة ساجا ستعدم نحو 40 ألف طائر في المزرعة.

وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيجتمع بالوزراء المعنيين في الحكومة لمناقشة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن اكتشاف الفيروس جاء نتيجة فحوص جينية أجريت بعد العثور على بعض طيور الدواجن نافقة في المزرعة أمس الجمعة، وانتشر فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في أنحاء العالم في السنوات الماضية، مما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الطيور.



قالت صحيفة عكاظ، بعد دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، كشفت مصادر فلسطينية ومصرية عن عودة عشرات الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم. وأعلن مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب بدء عودة العالقين الفلسطينيين في مصر إلى القطاع مرة أخرى، لافتاً إلى وجود نحو 920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش وأعداد أخرى من العالقين في القاهرة سيتوجهون أيضاً إلى غزة، اليوم (السبت).

ذكرت صحيفة عكاظ، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، حملة اعتقالات خلال اقتحامها عددا من مدن الضفة الغربية منها نابلس ومخيم عسكر الواقع شرقها، عشية ليلة من الاحتفالات بإطلاق سراح نساء وشباب فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. واقتحم جنود الاحتلال مدينة الخليل، وبلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفي وقت سابق، دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة في الضفة الغربية أيضاً وداهمت منزلاً في حي جبل الطويل يعود لعائلة الجيوسي.

قالت صحيفة عكاظ، أكدت منصة «استثمر في السعودية» التابعة لوزارة الاستثمار، أن تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» هي خدمة إلكترونية تتيح للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة زيارة رقمية لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول عليها رقمياً بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات السعودية في الخارج لأخذ السمات الحيوية.



ووفقاً للمنصة، كشفت الشروط العامة لإصدار التأشيرة، ضرورة الحصول على تأمين طبي معتمد في السعودية من خلال الخدمة، والتأكد من عدم استغلال تسهيلات الخدمة لأغراض أخرى غير تجارية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية أو التباحث مع النظراء في السعودية مثل أصحاب الشركات والمؤسسات الأجنبية ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها والمديرين العاملين بها وممثليها، وذلك بعد التحقق من صفتهم المهنية أو التجارية.