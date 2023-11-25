الجمارك تحبط محاولة تهريب 140 قطعة لمستلزمات جراحة الفم والأسنان

تمكن رجال الادارة العامة لجمارك ركاب مطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحه الفم والأسنان بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .



وذلك أثناء وصول أحد الركاب مصرى الجنسيه القادم من تركيا وبتفتيش امتعه الراكب تفتيشاً دقيقا فتبين وجود كميه من مستلزمات جراحه الفم والاسنان الخاصه بالزرع وعدد اثنين جهاز خاصين بجراحه الفم والاسنان بين طيات الملابس وفى اماكن يصعب الوصول عليها داخل الحقيبه وعددها ١٤٠ قطعه .



تم تحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

وتسعى مصلحة الجمارك لتيسير التجارة المشروعة، وتطوير الموارد البشرية لتتسم بالمهنية والنزاهة، بهدف منع التجارة غير المشروعة لحماية المجتمع والاقتصاد، وأيضا تحصيل الإيرادات بعدالة وكفاءة وفاعلية